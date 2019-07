Menowin Fröhlich (31) schiebt keine ruhige Kugel! Mit seiner Karriere geht es für den ehemaligen DSDS-Star seit einiger Zeit wieder steil bergauf: Der Musiker veröffentlichte vor Kurzem nicht nur eine neue Single, er ist derzeit auch bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Doch nicht nur beruflich läuft bei dem Sänger alles rund – auch seine Körpermitte wurde in letzter Zeit ein wenig runder, wie Menowin Promiflash im nhow Hotel in Berlin erzählt: "Ich esse gerne, sagen wir es mal so, und ich habe nicht so darauf geachtet, was die sportlichen Aktivitäten betrifft. Und dann war Senay schwanger, dann lässt du deine Frau natürlich nicht alleine [...] Ich habe jetzt 15 Kilo zugenommen, das ist dann schon irgendwo belastend."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de