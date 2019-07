Menowin Fröhlichs (31) Familie reagiert heftig auf die zweite Das Sommerhaus der Stars-Folge: Weil er mit seiner Partnerin Senay Ak (28) zum Ekel-Quiz mit intimem Fragen über ihre Beziehung angetreten war, möchten sie nun für eine gewisse Zeit den Kontakt zu dem Musiker abbrechen, wie er in einem Facebook-Livestream am vergangenen Dienstagabend offenbarte. "Der eine oder andere fand das nicht so toll und hat mich dann aus meiner Familie sozusagen ausgestoßen für ein Jahr – für zwei Fragen, die ich beantwortet habe, was ich jetzt immer noch nicht verstehen kann", berichtete Meno enttäuscht.



