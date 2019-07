Sara Kulka (29) setzt manchmal auf recht ungewöhnliche Erziehungsmethoden! Dafür musste sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin auch schon des Öfteren Kritik anhören. Doch das Reality-TV-Sternchen steht zu seinen Überzeugungen – so auch, wenn es um die Tischmanieren in den eigenen vier Wänden geht: "Bei uns dürfen sie zu Hause auf dem Tisch essen mit den Händen, da störe ich mich nicht dran oder auch mein Mann nicht", verriet die Blondine im Promiflash-Interview.



