Bei Patrick Fabian (32) und Lea Hontiponti geht es rund – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes! Die Freundin des Berlin - Tag & Nacht-Darstellers ist hochschwanger: Schon am 10. August soll ihre gemeinsame Tochter das Licht der Welt erblicken. Das spürt die Bald-Mama auch an körperlichen Anzeichen. "Ich merke jetzt auf jeden Fall, dass die kleine Maus in den Startlöchern steht, das merke ich schon. Sie ist auch schon in Geburtsposition, also das Köpfchen ist jetzt schon unten und das macht sich dann auch bemerkbar", verriet sie Promiflash.



