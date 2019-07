Wie Sie sehen, sehen Sie nichts! Für das Cover ihres neuen Albums setzte Shirin David (24) jetzt auf ein sehr minimalistisches Styling. In einem YouTube-Video lässt die Musikerin ihre Fans an dem Shooting teilhaben und verrät damit bereits: Die Influencerin wird schon bald im Evakostüm auf ihrer Platte zu sehen sein. Na, wenn dieser schlüpfrige Vorgeschmack die Verkaufszahlen nicht in die Höhe treibt!



