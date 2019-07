Die einen gehen, die anderen kommen! In der zweiten Folge von Das Sommerhaus der Stars warfen Jessika Cardinahl und Quentin Parker freiwillig das Handtuch, weshalb nun Nachschub für das portugiesische Promi-Domizil hermuss: Sabrina Lange (52) und Thomas Graf mischen sich nächste Woche unter das lustige Völkchen – und die ohnehin schon kunterbunte WG so richtig auf. Im Promiflash-Interview deutete Willi Herren (44) an: Chaos ist vorprogrammiert!

"So viel können wir verraten: Wir kennen Sabrina von Mallorca, haben sie da ab und an mal gesehen. Sie ist ein Wirbelwind! Und so ein Wirbelwind kann ja auch gerne mal dafür sorgen, dass kein Stein mehr auf dem anderen bleibt", so die Worte des 44-Jährigen gegenüber Promiflash. Was das wohl zu bedeuten hat? Im Vorspann zur nächsten Sendung ist zumindest schon zu sehen, wie die Blondine dem Schlagerstar an den Hintern greift. "Das ist mein Arsch", stellte dessen Partnerin Jasmin daraufhin klar. Hat Sabrina etwa ein Auge auf den Herren geworfen?

Bekannt wurde der Sommerhaus-Neuzugang durch Big Brother. In der allerersten Staffel im Jahr 2000 hauste Sabrina gemeinsam mit Jürgen Milski (55), Zlatko Trpkovski (43), Alex Jolig (56) und Co. im berühmten TV-Container. Im Sommerhaus begibt sie sich folglich auf gewohntes Terrain.

playa de palma/ActionPress Sabrina Lange bei der Megapark-Saisoneröffnung im Mai 2019

TVNOW/Max Kohr Willi Herren und Jasmin bei "Das Sommerhaus der Stars" 2019

Actionpress/ Nicole Kubelka / Future Image Willi Herren in Rostock, Juli 2019

