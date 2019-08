Ergattert Alexander Hindersmann (31) wieder die letzte Rose? Immerhin ist es ihm 2018 bereits geglückt: In der vergangenen Staffel von Die Bachelorette gewann das Nordlicht das Liebesduell um Nadine Klein (33) – inzwischen ist das Paar getrennt. Dieses Jahr versucht Alex erneut sein Glück bei dem Kuppel-Format. Ob er wegen seiner Erfahrung bessere Chancen hat, auch bei der diesjährigen Rosenlady Gerda Lewis (26) zu landen? Ex-Bachelor-Kavalier Oliver Sanne (32) hat dazu im Promiflash-Interview eine klare Meinung: "Sein Vorteil ist, dass er weiß, wie die Dates ablaufen. Er hat schon einmal alles gesehen, er kennt die Leute vor Ort – auch hinter den Kulissen. Er weiß vielleicht, was er sagen muss, weil er genau weiß, was gezeigt wird."



