Hochzeits-Endspurt bei Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29)! Am kommenden Samstag sollen sich die Germany's next Topmodel-Chefin und der Tokio Hotel-Gitarrist auf einer Jacht bei Capri das Jawort geben. Schon vor wenigen Tagen reiste das Paar mit seinen Familien an. Ganz in Weiß verbrachten die zwei am Mittwoch einen romantischen Abend und das sexy weiße Seiden-Dress, das Heidi trug, könnte glatt als Brautkleid durchgehen. Wollten sich Braut und Bräutigam in diesen Outfits nur schon mal in Stimmung bringen oder haben die Hochzeitsfeierlichkeiten vielleicht schon begonnen? Immerhin wird gemunkelt, dass die Liebes-Sause der Turteltauben mehrere Tage dauert.



