Wer steckt unter den restlichen Kostümen bei The Masked Singer? Am Donnerstag findet das große Finale der Rateshow statt. Noch fünf Kandidaten sind im Rennen: Astronaut, Grashüpfer, Monster, Kudu und Engel. In der Sendung geben Indizien Hinweise auf die Identitäten hinter den Masken – und die Spuren führen zu diesen fünf Promis: Der Astronaut ist Max Mutzke (38), der Grashüpfer ist Gil Ofarim (36), das Monster ist Susi Kentikian (31), der Kudu ist Daniel Aminati (45), der Engel ist Bülent Ceylan (43)! Ob die Vermutungen richtig sind? Heute Abend gibt es endlich Gewissheit!



