Bei LionT (26) herrscht Freundinnen-Flaute! Im Jahr 2015 zerbrach die Liebe des YouTubers zu seiner Social-Media-Kollegin Dagi Bee (24). Während die Blondine mittlerweile glücklich mit Eugen Kazakov (25) verheiratet ist, geht der 26-Jährige nach einer weiteren gescheiterten Beziehung noch immer als Single-Mann durchs Leben – und das aus gutem Grund. "Ich weiß nicht, ob ich einem Mädchen das geben kann, was es wirklich will. Ich kann in einer Beziehung wirklich sehr, sehr anstrengend sein. Das wissen auch die meisten Girls, mit denen ich mal was zu tun hatte", erklärte der Content Creator nun in einem YouTube-Clip.



