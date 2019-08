Der erste Teaser-Trailer von American Horror Story verspricht jetzt schon eines: eine Menge Grusel! Seit 2011 haben Sarah Paulson (44), Evan Peters (32) und Co. in bisher acht Staffeln für viel Spannung gesorgt. Die vergangenen Seasons behandelten immer unterschiedliche Themen – unter anderem waren die Stars schon Teil einer wahren Freakshow. In den neuen Folgen stehen Teenager im Mittelpunkt, die von einem Serienmörder heimgesucht werden. Ab dem 18. September wird "1984" in den USA zu sehen sein.



