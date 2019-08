Doreen Steinert (32) und Sido (38) gaben 2012 nach sieben gemeinsamen Jahren ihr Liebes-Aus bekannt. Die Sängerin durchlebte daraufhin eine schwere Zeit, wie sie nun im Interview bei ARD Brisant verriet: "Ich ging auf dem Zahnfleisch, also das war schon nicht ohne. Das lag aber auch daran, dass mit dieser Trennung nicht nur er nicht mehr in meinem Leben war, sondern niemand mehr." Erst nachdem ihr neuer Partner Martin in ihr Leben getreten war, schöpfte sie wieder neue Kraft.



