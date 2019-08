Vor einem Jahr verstarb Rick Genest alias Zombie Boy (✝32) im Alter von nur 32 Jahren: Das Tattoo-Model wurde am 1. August 2018 leblos in seiner Wohnung gefunden. Alles deutet auf Suizid hin, weshalb Lady Gaga (33) kurz nach dem Tod ihres Freundes auf Twitter schrieb: "Der Selbstmord meines lieben Freundes Rick Genest alias Zombie Boy ist mehr als erschütternd. Wir müssen alle Hebel in Gang setzen, um in unserer Kultur die psychische Gesundheit an erste Stelle zu packen und dem Stigma entkommen, dass wir nicht darüber reden können." Die Angehörigen des Verstorbenen waren sich jedoch sicher: Rick beging keinen Selbstmord, sondern starb durch einen Unfall. Lady Gaga entschuldigte sich daraufhin für ihren früheren Tweet. Die Todesursache des 32-Jährigen ist bis heute nicht offiziell bestätigt worden.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.



