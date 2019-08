Alexander Hindersmann (31) und Gerda Lewis (26) kennen sich bereits! In diesem Jahr nimmt der Fitness-Coach erneut bei Die Bachelorette teil. Nachdem die Beziehung zur Vorjahres-Rosenverteilerin Nadine Klein (33) in die Brüche gegangen ist, will er sein Glück erneut in der Kuppelshow versuchen. Im November 2018 ist der Gammelbyer dem Model schon mal auf einem Event begegnet. Ganz bei null fangen die beiden Singles also nicht an.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" im Special bei RTL.de.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de