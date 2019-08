Wie echt ist die Liebe zwischen Shawn Mendes (20) und Camila Cabello (22)? In den vergangenen Wochen sind die beiden Popstars gar nicht mehr aus dem Turteln herausgekommen – wie zahlreiche Paparazzi-Aufnahmen belegen. Doch ein paar User zweifeln die plötzliche Liebe der beiden Superstars nun an. "Dieser ganze PR-Stunt ist so billig. Es fällt wirklich auf", lautet beispielsweise ein Twitter-Kommentar. Inszenieren Shawn und Camila die Liebe etwa nur, um den gemeinsamen Hit "Señorita" und die gemeinsame US-Tour zu promoten? Fans des Paares hoffen, dies nicht der Wahrheit entspricht.



