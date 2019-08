Großer Zoff zwischen Mutter und Tochter! In der Reality-Show "Promis privat" gewährt auch Blitzlicht-Queen Cathy Lugner (29) der Welt einen Einblick in ihr Privatleben. Nach den besorgniserregenden ärztlichen Befunden im vergangenen Jahr dreht sich im Leben des It-Girls alles um Vorsorge, Gesundheit und die richtige Ernährung. Dieser Lebensstil stößt ihrer Tochter in der fünften Folge der Serie aber gewaltig auf!

Gemeinsam mit ihrem Mini-Me einen gesunden Einkauf machen – so idyllisch wie erhofft fällt Cathy und Leonies Supermarktbesuch absolut nicht aus. Die Elfjährige darf nur Obst und Gemüse in den Wagen packen, was sie entsetzt: "Es nervt halt schon, weil ich habe ja von Anfang an gesagt, ich werde nicht meine ganze Ernährung umstellen, weil das ist halt so normal in meinem Alter und jetzt gibt man ihr quasi den kleinen Finger und sie holt direkt die ganze Hand", echauffiert sich das Mädchen. Leonie werde einfach nie Spaß an der "doofen gesunden Ernährung" haben.

Bei einem Thema kommt zwischen Mama und Kind dann wirklich frostige Stimmung auf: Leonie möchte Eis kaufen – Cathy hält sie ab, immerhin hätten sie noch welches daheim. "Haben wir nicht, du lügst schon wieder nur", wird der Teenie stinkig und das bringt wiederum seine Mom auf: "Erstens, achte auf deinen Ton, sonst gibt es richtig Ärger mit mir, ja, und zweitens haben wir zu Hause noch Eis, Leonie. Doch, du bist unausstehlich in deiner Pubertät." Ob der Gesundheits-Freak und sein kleiner Junk-Liebhaber wohl je auf einen Nenner kommen?

