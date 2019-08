Steht Ann-Kathrin Götze (29) auch auf der Gästeliste für Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz' (29) Hochzeit? Das Model urlaubt momentan auf der italienischen Insel Capri – genau wie das Brautpaar, das sich dort am Samstag das Jawort geben soll. Ist das nur purer Zufall oder ist die Beauty tatsächlich für die Sause angereist? Via Social Media kursieren verdächtige Hinweise, dass Ann-Kathrin zu der Pre-Wedding-Party eingeladen war: Die Braut in spe teilt in ihrer Instagram-Story einen Clip, der sie und ihren Zukünftigen turtelnd unter einem Zitronenbaum zeigt. Ann-Kathrin postet zur gleichen Zeit aus einer ähnlichen Location – ebenfalls umgeben von Zitronen. Ein eindeutiger Beweis ist das natürlich nicht, die Parallele wirkt allerdings verdächtig...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de