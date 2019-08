Am 1. August wurde die Tochter von Elena Miras (27) und Mike Heiters ein Jahr alt! In ihren Instagram-Storys teilten die beiden Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer im Laufe des Tages immer wieder Aufnahmen von diesem besonderen Ereignis. Denn selbstverständlich schmissen die stolzen Eltern eine traumhafte Geburtstagsparty. Mit vielen Luftballons und Leckereien hatte die Sause alles zu bieten, was sich ein Kleinkind so wünscht. In unserem Video seht ihr ein paar Eindrücke!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de