Haben Tana Mongeau (21) und Jake Paul (22) doch nicht wirklich geheiratet? Einige Aussagen in einer aktuellen Folge von Tanas eigener Online-Show haben gerade wieder Zweifel bei den Fans entfacht: "Jake und ich sind nicht exklusiv zusammen. Versteht mich nicht falsch, eine Hochzeit ist eine ernste Sache, aber ich denke nicht, dass Jake und ich Dinge so ernst nehmen. Wir machen es eigentlich nur zum Spaß und für den Content", berichtet die 21-Jährige in der Sendung MTV No Filter: Tana Turns 21. Die Aufnahmen wurden bereits einige Wochen vor der vermeintlichen Eheschließung aufgezeichnet und seien laut der YouTuberin aus dem Zusammenhang gerissen worden, wie sie auf Twitter aktuell behauptet.



