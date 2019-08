Die Fussbroichs stehen hinter Elena Miras (27) und Mike Heiter! Wie gerade das Ex-Love Island-Couple nahmen auch Frank (51) und Elke (52) vor rund einem Jahr an Das Sommerhaus der Stars teil. Im Promiflash-Interview schwärmen die Eheleute, wie köstlich sie sich mit den Turteltauben amüsieren – und dass sie ihnen von ganzem Herzen den Sieg gönnen: "Die sind so was von lustig, ich feier die total und ich finde die mega-geil. Also, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, würde ich mir wünschen, wenn die zwei gewinnen", freut sich Frank.



