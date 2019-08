Hoffentlich nehmen seine Freunde ihm das nicht übel! Am Donnerstag gewann Max Mutzke (38) bei der neuen ProSieben-Show The Masked Singer – und wurde als Astronaut identifiziert. Auch seine Liebsten hatten in den vergangenen sechs Wochen fleißig mitgeraten und wollten wissen, ob der Musiker unter dem weißen Anzug steckt. Verraten durfte er es auch ihnen natürlich nicht. "Man kriegt SMS von Freunden, die dann fragen: 'Bist du es? Bist du es nicht?' Ich kann nicht lügen, darum habe ich einfach nicht geantwortet. Also bitte entschuldigt, alle, denen ich nicht geantwortet habe", plaudert Max jetzt gegenüber Red aus.



