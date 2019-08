Wann geben sich Julian Evangelos (27) und Stephanie Schmitz (25) endlich das Jawort? Die Love Island-Stars von 2017 hatten sich bereits vier Monate nach dem Finale verlobt. Diesen Sommer sollte eigentlich die Hochzeit folgen – warum daraus vorerst doch nichts wird, verriet Julian im Promiflash-Interview: "Hatten eigentlich vor dieses Jahr, aber kommen noch ein paar Sachen rein, das können wir so nicht realisieren. Der Anzug steht, das Hochzeitskleid steht alles schon, aber das Datum, es sollte was Besonderes sein und da sind wir noch ein bisschen am Gucken." Bis dahin haben die TV-Turteltauben aber einen anderen Grund zum Feiern: Ihr zweiter Jahrestag steht an!



