Seltener Patchwork-Familieneinblick von Sarah Lombardi (26)! Die Sängerin reiste am Donnerstagvormittag mit ihrem Partner Roberto und ihrem Sohnemann Alessio (4) nach Mallorca. Paparazzi erwischten die drei in einem selten privaten Moment, als sie den Flughafen von Palma verließen: Sarah läuft freudestrahlend voraus, während Roberto den Mini-Lombardi an der Hand hält! Auch als die drei das Auto Richtung Hotel beladen, lässt Alessio die Finger von Mamas Freund nicht los. Ob Roberto als Baby-Sitter mit auf die Balearen-Insel mitgekommen ist? Sarah besuchte dort am Abend ohne ihre bessere Hälfte ein Event.



