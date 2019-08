Hat sich die Beziehung von YouTube-Star Simon Desue (27) und Enisa Bukvic (25) nach Germany's next Topmodel verändert? Die brünette Beauty nahm in diesem Jahr an dem Erfolgsformat teil und war deshalb mehrere Wochen von ihrem Freund getrennt. Promiflash traf die 25-Jährige vor Kurzem am Rande der Fashion Week in Berlin wieder und fragte nach, ob GNTM ihre Liebe strapaziert hat. "Also unsere Beziehung ist auf jeden Fall stärker geworden", erzählte Enisa im Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de