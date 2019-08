2017 musste Monalisa Perez ein schlimmes Unglück verkraften: Zusammen mit ihrem damaligen Freund Pedro Ruiz III drehte sie ein Video für seinen YouTube-Kanal, in dem sie auf ein Buch vor der Brust ihres Partners eine Waffe abfeuerte. Der Prank sollte den beiden Klicks bringen, doch er endete mit dem Tod des damals 22-Jährigen. Anfang 2018 wurde Mona deswegen zu einem halben Jahr Freiheitsstrafe verurteilt, durfte diese aber in Intervallen absitzen. Heute dreht sie wieder fleißig Videos für YouTube und hat sogar einen neuen Freund. Doch abgehakt hat sie das Todesdrama noch lange nicht, wie sie vor wenigen Monaten in einem Video offenbarte: "Viele denken, dass ich ihn vergessen habe, glücklich bin und so tue, als wäre nichts passiert, aber die Wahrheit ist, ich habe nicht vergessen. Es gibt Tage, an denen ich so traurig bin."



