Werden Thüringer Klöße bald die neue Ballermann-Spezialität? Mit seinem gleichnamigen Song eroberte Fritz Wagner 2012 das Internet. Nach einer Pause startet der Hobbymusiker jetzt wieder durch. Führt ihn diese Reise wie Melanie Müller (31), Jay Khan (37) und Co. nun auch ins Party-Paradies Mallorca? Als Teenager sei er von dieser Idee gar nicht angetan gewesen, erzählt der heute 20-Jährige im Promiflash-Interview – doch nach einem Urlaub auf der Baleareninsel hat er seine Meinung geändert. "Es hat was für sich, ist eine ganz eigene Welt. Und ja, die Musik kommt da definitiv gut an, und viele haben mich dort auch erkannt und mich darauf angesprochen. Also ich denke schon, dass ich diese Welt auch gut machen würde, dass ich dort mal auftreten würde", sagt Fritz, der vor Kurzem eine neue Single veröffentlicht hat.



