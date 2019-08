Oliver Sanne (32) ist bis über beide Ohren verliebt! Seit einem Jahr schon schwebt der Ex-Bachelor mit Jil Rock auf Wolke sieben. Die frühere DSDS-Kandidatin macht ihn überglücklich! Im Promiflash-Interview schwärmt der 32-Jährige jetzt in den höchsten Tönen von seiner Liebsten – und bringt dabei eine süße Bachelor-Metapher an: "Die letzte Rose war noch nie so nah auf jeden Fall. Ist schon quasi gekauft.”



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de