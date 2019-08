Michael Wendler (47) bringt seine Das Sommerhaus der Stars-Kollegin Elena Miras (27) gewaltig auf die Palme! Am kommenden Dienstag wird sich in der portugiesischen Finca wieder mächtig gefetzt – und das, obwohl Streitverursacher Quentin Parker und seine Frau Jessika Cardinahl doch die Show verlassen! Der US-Amerikaner hat mit seinem Po-Fetisch zuletzt für schlechte Stimmung gesorgt, nun löst der Wendler eine lautstarke Auseinandersetzung aus: Weil er das Nachzüglerpaar Sabrina Lange (52) und ihren Partner Thomas bei Elena im Zimmer unterbringen will, geht die temperamentvolle Schweizerin komplett an die Decke!

Eine RTL-Preview zeigt schon jetzt die Situation, die Elena so zum Überkochen bringt: Als Michael den Neuankömmlingen Sabrina und Thomas die freien Betten zeigt, fragt er bei der Love Island-Beauty nach, ob denn nicht noch bei ihr ein Plätzchen in der Koje frei sei. Für die 27-Jährige ein absolutes Unding – und sie zetert vor der gesamten Belegschaft los: "Der kann mich einfach am Arsch lecken, dieser Sch**ß-Michael, der kann mich mal. Der hat echt den Mut, uns jetzt zu sagen, euer Bett ist ja noch frei. Ey, wir sind zwei Menschen da drin, zwei Paare, dein verficktes Zimmer ist alleine, du bist alleine im Bett, nimm doch die zu dir!"

Wie das Nachrück-Paar und Michael selbst auf diesen Wutausbruch reagieren, wird noch nicht verraten. Aber so wie die Zuschauer Elena kennen, wird sie sich sicherlich nicht scheuen, den Wendler noch einmal wegen dieser Situation zur Rede zu stellen. Was sagt ihr: Rastet Elena zu Recht aus?

Defrance / ActionPress Michael Wendler beim Radio B2 Schlagerhammer 2019

Instagram / elena_miras Elena Miras, bekannt aus der ersten "Love Island"-Staffel

playa de palma/ActionPress Sabrina Lange bei der Megapark-Saisoneröffnung im Mai 2019

