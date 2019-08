Cathy Lugner (29) schwebt derzeit eindeutig auf Wolke sieben! Das Playmate hat erst kürzlich verraten, dass es einen neuen Mann an seiner Seite gibt: den 28-jährigen Maurice, der hauptberuflich Offizier bei der Deutschen Marine ist. Die Wahlberlinerin und der gebürtige Bremer wollen sich eine gemeinsame Zukunft in der Hauptstadt aufbauen. Dort entstand auch das erste Pärchen-Bild, das Cathy jetzt stolz mit ihren Fans teilte!

Via Instagram ließ Cathy ihre Follower an ihrem Liebesglück teilhaben, indem sie einen zuckersüßen Schnappschuss von sich und ihrem Maurice postete und das Foto mit "Glücklich" betitelte. Auf dem Bild grinsen die beiden verliebt in die Kamera. Auch die Hashtags sind ein Blick wert: Das Model verwendete unter anderem #dumachstmeinlebenkomplett, #liebe und #unverhofftkommtoft.

Cathys Community war aufgrund des süßen Liebesposts völlig aus dem Häuschen – und wünschte dem Paar in den Kommentaren nur das Beste. Eine Userin gratulierte ihrem Idol mit den Worten: "Ich wünsche euch alles, alles Gute! Sehr hübsch seit ihr zusammen! Guten Fang gemacht."

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner im Juni 2019 in Berlin

Instagram / capitano.maurice Maurice im Juli 2019 auf Mallorca

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner im April 2019 in Berlin

