Auch in diesem Jahr sind wieder acht Promi-Pärchen im Sommerhaus der Stars auf Sex-Entzug! Doch nicht alle wollen während des Aufenthalts in der RTL-Star-WG wirklich enthaltsam bleiben. Michael Wendler (47) und Freundin Laura Müller (19) hatten verkündet, dass sie es nicht lange ohne den Austausch intimer Zweisamkeit aushalten könnten – und es deshalb auf dem Sommerhaus-Klo treiben wollen. Elke (52) und Frank Fussbroich (51), die 2018 an der Show teilgenommen hatten, sind sich im Gespräch mit Promiflash sicher: Sie würden auf dieser Toilette keinen Sex haben wollen.

“Weißte, wie es da aussieht in der Toilette? Also da würd' ich alles, aber nicht vögeln", sind die eindeutigen Worte, die Elke gegenüber Promiflash zur Location des geplanten Techtelmechtels hat. Das Klo des Star-Domizils wäre den beiden dafür einfach viel zu dreckig. Und selbst wenn es in Sachen Sauberkeit auf dem stillen Örtchen besser aussehen würde – Frank macht klar, was er von dem Wendler-Vorhaben hält: "Es will keiner wissen, ob der vögelt auf der Toilette. Das will auch keiner sehen."

Auch ein anderer Promi hatte sich vor Kurzem bereits zu dieser Sache geäußert. Wie die Fussbroichs findet auch Erotik-Model Micaela Schäfer (35) den Sex-Plan ziemlich ekelhaft. "Also ich glaube, das haben die vor dem Sommerhaus gesagt, weil da ist es ekelhaft, das ist verkeimt, das ist dreckig. Da will man keinen Sex haben. Das ist widerlich", erklärt Mica, die ebenfalls einige Zeit in der Wohngemeinschaft verbracht hatte, in einem Promiflash-Interview.

