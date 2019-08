Cathy Lugner (29) hat wieder Schmetterlinge im Bauch! Die Ex des Baulöwen Richard Lugner (86) ist offiziell wieder in festen Händen: Auf Instagram postete sie nun auch endlich erste Fotos von sich und dem neuen Mann an ihrer Seite! Maurice ist 28 Jahre alt, Offizier bei der Deutschen Marine und zudem sehr, sehr muskulös. Aktuell führen die zwei zwar noch eine Fernbeziehung – schon bald wird sich die Wahlberlinerin aber regelmäßig in die starken Arme des Uniformträgers kuscheln können, denn: Die beiden wollen sich in Berlin schnellstmöglich ein gemeinsames Leben aufbauen!



