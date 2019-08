Jason Momoa (40) ist nicht nur bekannt durch seine Rollen in "Aquaman" und Game of Thrones, sondern auch durch seine Ehe mit Lisa Bonet (51). Seit 2017 ist der Hollywood-Beau bereits mit der Ex von Lenny Kravitz (55) verheiratet. Damit ist Jason ganz offiziell der Stiefvater von Lisas Tochter Zoe Kravitz (30), die gerade den Schauspieler Karl Glusman geheiratet hat. Und als solcher ließ es sich der 40-Jährige nicht nehmen, seinem Schwiegersohn erst einmal mitzuteilen, dass er ihn “sexy” findet!

Klingt komisch? Nicht in dieser Patchworkfamilie. Auf Instagram teilte Zoe einen Schnappschuss von Karl, bei dem der seine neuen pinken Haare präsentiert und schrieb dazu schlicht: "Ehemann." "Sexy Motherfucker", kommentierte Stiefpapa Jason gleich mal frech darunter. Damit ist der 31-jährige "Love"-Star wohl offiziell in die Familie aufgenommen worden! "Pink auf Pink sieht gut aus", ließ Jason seine Stieftochter unter ihrem Beitrag außerdem auch noch wissen.

Zoe und Karl hatten Anfang Juli in Frankreich geheiratet. In dem Anwesen ihres Vaters Lenny in Paris richtete das Paar die Feierlichkeiten im kleinen Kreis aus. Mama Lisa und ihr Mann Jason waren bei der Trauung ebenfalls anwesend. Was sagt ihr dem Kompliment? Stimmt ab!

Instagram / zoeisabellakravitz Karl Glusman, Juli 2019

Anzeige

Getty Images Jason Momoa und Lisa Bonet bei den Oscars 2019

Anzeige

Getty Images Zoe Kravitz und Karl Glusman im September 2017

Anzeige

Was sagt ihr zu Jasons Kompliment an Karl? Total witzig! Etwas unangebracht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de