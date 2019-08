Am Samstag war es endlich so weit – das Rätselraten um Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz' (29) Promi-Hochzeit des Jahres hatte ein Ende: Das Supermodel und der Gitarrist von Tokio Hotel gaben sich auf einer Luxusjacht vor der italienischen Insel Capri das Jawort. In einem XXL-Traum in Weiß inklusive Schleier und mit Tom-Halskette schwor die 46-Jährige ihrem 17 Jahre jüngeren Herzbuben die ewige Liebe. Promiflash zeigt euch die schönsten Bilder der Zeremonie!



