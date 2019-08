Überraschende Baby-News von Nadine Menz (29)! Die ehemalige GZSZ-Darstellerin ist in der Öffentlichkeit schon länger nicht mehr so präsent wie früher. Auf Instagram hat die Schauspielerin nun den süßen Grund für ihre Social Media-Funkstille bekannt gegeben: "Heute möchte ich euch sagen, wieso ich mich in letzter Zeit deutlich zurückgezogen habe und werde gleichzeitig auch die schönsten und aufregendsten Neuigkeiten meines Lebens mit euch teilen. Anfang Juni kam unsere Tochter zur Welt!"



