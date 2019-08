In Pietro Lombardis (27) "Macarena" lässt einfach jeder die Hüllen fallen! Am Sonntag veröffentlichte der Sänger sein brandneues Musikvideo: Der Sommer-Ohrwurm kommt ab sofort mit einem ganz schön heißen Clip daher. Immerhin schwingen so viele leicht bekleidete Ladys wie nie zuvor ihre Hüften zu Pies Gesang. Eine weitere Szene, die bei Fans für herunterfallende Kinnladen sorgen dürfte: Der leidenschaftliche Käppi-Fan zeigt sich darin ohne Mütze und dafür mit streng gescheiteltem Haar!



