Der Streit zwischen Anne Wünsche (27) und Henning Merten spitzt sich weiter zu: Am Wochenende wurde Miley, die älteste Tochter der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin, eingeschult. Der YouTuber durfte jedoch nicht dabei sein. Während er sich traurig über die Entscheidung seiner Ex zeigt, erklärt die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story ihre Beweggründe wie folgt: "Wenn er gekommen wäre, wäre die ganze Situation wahrscheinlich eskaliert. Deswegen haben wir uns dazu entschieden. Es ist Mileys Tag, es soll Miley gut gehen. Miley soll nicht diesen ganzen, krassen Streit mitbekommen."



