Vor wenigen Wochen zog Laura Müller (19) mit ihrem Schatz Michael Wendler (47) in Das Sommerhaus der Stars – und dort kullerten bereits in der ersten Folge bitterlich die Tränen. Konkurrentin Kate Merlan hat die Gefühlsausbrüche der 19-Jährigen in der TV-WG mitbekommen und betonte jetzt im Interview mit Promiflash: "Natürlich war sie sehr nah am Wasser gebaut und sehr anhänglich, aber auch süß. Draußen ist sie anders, sie ist sehr viel tougher."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de