Was für ein Meer aus roten Rosen! Am 10. August feiert Kylie Jenner (21) ihren 22. Geburtstag. Für ihren Freund Travis Scott (28) scheint der Ehrentag seiner Liebsten aber nicht schnell genug zu kommen: Der Rapper beglückte die Unternehmerin schon einige Tage zuvor mit einer blumigen Überraschung – er ließ den Fußboden in ihrem Zuhause mit Blumen überschwemmen! "Mein ganzes Haus ist mit Rosen bedeckt und es ist noch nicht mal mein Geburtstag!", freute sich die Mama der kleinen Stormi Webster (1) auf Instagram.



