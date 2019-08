Sabrina Lange (52) mischt Das Sommerhaus der Stars ordentlich auf! Die Teilnehmerin der allerersten Big Brother-Staffel und ihr Partner Thomas Graf von Luxburg sind das Nachzügler-Paar in dem Reality-TV-Format. Ihr überraschender Einzug bringt aber vor allem für Willi Herren (44) so seine Probleme mit sich: Sabrina greift Willi an den Po – und das macht seine Frau so gar nicht froh!

+++Achtung, Spoiler!+++

In der dritten Folge der RTL-Sendung kommt es in der Küche zum Eklat. "Und jetzt greif ich dem mal richtig annen Poppes!", frohlockt die Hutträgerin in ihrem kölschen Dialekt und greift beherzt an das Hinterteil des Ballermann-Stars. Der ist gerade dabei, die letzten Reste aus dem Kochtopf zu holen und steht umgehend unter Schock. Selbst sein Fluchtversuch in Richtung Küchentisch und ein zaghaftes "Hör auf" sind nicht von Erfolg gekrönt: Sabrina verfolgt ihn bis zu seinem Platz und kitzelt ihn dort noch ordentlich durch.

Die Aktion findet vor allem bei Willis Ehefrau Jasmin wenig Anklang. "Man kann gerne von sich erzählen und sich nach außen hin so präsentieren. Dann sind alles andere Sachen, aber lass einfach die Finger von meinem Arsch. Das ist mein Arsch! Ganz einfach", lautet das Fazit der Blondine im anschließenden Paar-Interview. Bleibt abzuwarten, ob der Po-Grabscher in Zukunft für noch mehr Streit im Sommerhaus sorgt.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

TVNOW / Gregorowius Thomas Graf von Luxburg und Sabrina Lange, Teilnehmer bei "Das Sommerhaus der Stars" 2019

Anzeige

TVNOW Steffi Bartsch, Willi Herren und Sabrina Lange in der Sommerhaus-Küche

Anzeige

TVNOW Jasmin und Willi Herren bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de