Michael Wendler (47) und Laura Müller (19) dürfen aufatmen! Das ungleiche Paar hat das Abenteuer bei Das Sommerhaus der Stars überlebt. Als erstes Duo wurden der Schlagerstar und die Schülerin von ihren Mitbewohnern in der portugiesischen Finca rausgewählt – die beiden müssen nun die Heimreise antreten. Doch traurig sind die leidenschaftlichen Turteltauben darüber absolut nicht: Endlich können sie wieder ihre Liebe zueinander ausleben.

Schon in der zweiten Folge des Reality-TV-Formats konnte der 47-Jährige nicht die Finger von dem Teenager lassen und befummelte das Hinterteil seiner Freundin ausgiebig. So ging es dann auch bis zur Eliminierung des Paars weiter. "Soll ich mal den BH ausziehen? Also, das Bikini-Oberteil?", fragte der Musiker, während er die Brüste seiner Partnerin massierte. Seine Wortfindungsschwierigkeiten schob Michael anschließend galant auf das angeblich fehlende Niveau der anderen Teilnehmer. Seine Angebetete antwortete jedoch gar nicht, sondern nickte nur zustimmend und war anscheinend bereit zu jeder Missetat.

Laura selbst tat ihren Wunsch nach Körperkontakt erst nach dem Exit-Votum kund – das aber in aller Deutlichkeit. "Ich freue mich, ich freue mich. Wir können schön Sex machen. Wir können schön Liebe machen", jubilierte sie, während sie ihren Koffer packte. Das war ihrem Michael dann aber offenbar doch zu viel des Guten: "Laura!", rief der "Sie liebt den DJ"-Interpret ihr mehrfach mahnend zu.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

TVNOW Michael Wendler und Laura Müller bei "Das Sommerhaus der Stars"

TVNOW Michael Wendler und Laura Müller in "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller im Juli 2019

