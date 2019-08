Dieter Bohlen (65) ist immer noch total verschossen in seine Lebensgefährtin Carina Walz! Zu ihrem Kennenlerntag blickt der Poptitan jetzt auf Instagram auf ihre allererste Begegnung zurück: "Cala Ratjada. Es war so zwei Uhr nachts, ich war in einer Disco, die Disco heißt Physical. Ich stand an der Bar umringt von vielen hübschen Mädchen und vielen Freunden. Da kam die kleine Carina, stellte sich hin, lachte und bestellte ein Getränk." Der heute 65-Jährige war sofort begeistert von der Beauty und sprach sie an. Welchen Anmachspruch er ausgepackt hat, erfahrt ihr im Video!



