Im Sommerhaus der Stars haben wohl bislang keine Kandidaten so sehr polarisiert wie Michael Wendler (47) und Laura Müller (19). Der Schlagerstar und die Schülerin turtelten in der TV-WG, was das Zeug hält und legten eine regelrechte Sex-Offensive an den Tag. Mal fasste der Sänger beherzt an den Hintern seiner Teenie-Freundin, mal massierte er ihre Brüste. Michaels Tochter Adeline Norberg hat sich das alles angesehen. Im Netz äußert sie sich jetzt zum Sex-Talk ihres Vaters.

In einem Instagram-Livestream verrät die 17-Jährige: "Ich lebe schon 17 Jahre unter einem Dach mit diesem Mann. Das ist nichts Neues für mich. Er ist halt offen und deswegen bin ich da so offen." Außerdem sei sie keine zehn Jahre mehr alt und Sex sei für sie ein ganz normales Thema, verteidigt sie ihren Papa.

Auch der Wendler selbst meldet sich im Clip seiner Tochter zu Wort und erklärt: "Es ist nicht so unanständig bei uns, wie manche denken. Wir feiern hier keine Swingerpartys oder so." Hättet ihr gedacht, dass Adeline so locker mit dem Thema umgeht? Stimmt in der Umfrage ab!

