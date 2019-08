Begleitet Bill Kaulitz (29) seinen Zwillingsbruder Tom (29) und dessen Frau Heidi Klum (46) in die Flitterwochen? Am vergangenen Samstag traute der Tokio Hotel-Frontmann das Paar auf einer Jacht vor Capri. Nach einem Feier-Marathon ging es für Braut und Bräutigam dann auf Hochzeitsreise – aber offenbar nicht allein. Heidis Schwager Bill teilte auf Instagram ein Foto, das ihn mit den beiden zeigt. Es sieht ganz so aus, als würden die Frischvermählten ihren Honeymoon zusammen mit dem Sänger verbringen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de