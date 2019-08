Seit über sieben Jahren ist Mia Julia (32) ein gefeierter Ballermann-Star. Nicht nur auf Mallorca gilt sie als gefragte Party-Sängerin, sondern steht auch in zahlreichen Clubs in Deutschland regelmäßig am Mikro. Der Erfolg hat allerdings auch Schattenseiten. Erst kürzlich gab die Entertainerin zu, wegen des immensen Auftritts-Pensums kaum Ruhe und Schlaf zu bekommen. Jetzt der nächste Schock: Mia war vor ein paar Tagen wegen ihrer gesundheitlichen Verfassung gezwungen, ein Konzert abzubrechen!

Am Sonntag verließ die 32-Jährige unter Tränen nach nur einem Song die Bühne im Bierkönig auf Mallorca. Via Instagram erklärte sie wenig später: "Ich hatte Schmerzen und das war das Zeichen, ich muss sofort aufhören damit, so sehr ich es auch versucht habe und auch wollte." Gegenüber Bild verriet sie, dass eine Erkältung auf ihre Stimmbänder geschlagen sei: "Ich bekomme dann kaum mehr einen Ton raus und muss beim Singen und Reden pressen."

Mia Julia werde in nächster Zeit einen Gang runterschalten, schrieb sie in ihrem Instagram-Statement: "Ich muss meinen Terminplan überdenken, ich merke, ich kann nicht immer und alles machen." Sie nehme jetzt Kortison ein und schone ihre angeschlagene Stimme.

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia im August 2019

Anzeige

ActionPress / Zengel, Dirk Mia Julia 2019 in Mainz

Anzeige

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia im August 2019 auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de