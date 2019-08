Adeline Norberg steht zu ihrem berühmten Papa! Im Sommerhaus der Stars plauderte Michael Wendler (47) nicht nur offen über seinen Sex mit Laura Müller (19) – der Sänger packte seiner Liebsten auch immer wieder beherzt an den Po oder streichelte ihre Brüste. Seine Teenie-Tochter Adeline findet die Aktionen ihres Vaters vor laufender Kamera aber gar nicht schlimm. "Ich lebe schon 17 Jahre unter einem Dach mit diesem Mann. Das ist nichts Neues für mich. Er ist halt offen und deswegen bin ich da so offen", verrät die 17-Jährige jetzt in einem Instagram-Livestream.



