Im Hause Katzenberger-Cordalis gibt es was zu feiern! Am Mittwoch ist Schlagersänger Lucas Cordalis 52 Jahre alt geworden. An seinem Ehrentag wurde er bereits in den frühen Morgenstunden mit einer besonderen Geste überrascht: Wie seine Ehefrau Daniela Katzenberger (32) in ihrer Instagram-Story zeigt, trällert Töchterchen Sophia Cordalis (3) "Happy Birthday" für ihrem Papi! "Bravo", freut sich das gerührte Geburtstagskind über das Ständchen seines Sprösslings.



