Sara Kulka (29) lässt ihre Anhänger in den sozialen Medien immer wieder an ihrem Leben als Mutter von Mathilda und Annabell teilhaben und zeigt sich in alltäglichen Situationen, so auch beim Stillen. Doch solche Aufnahmen sind der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Nadine Zucker (34) ein Dorn im Auge, sie kritisierte die 29-Jährige dafür, diese intimen Momente mit ihren Kindern öffentlich zur Schau zu stellen. Sara zog aus dieser Aussage jetzt Konsequenzen und verriet gegenüber Promiflash: "Ich werde mich gegen Cybermobbing wehren und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige bringen, denn das Internet ist kein freier Strafraum."



