Diese TV-Vampire hatten sich in Wahrheit überhaupt nicht zum Fressen gern! Vor Kurzem gestand Nina Dobrev (30), dass sie ihren Vampire Diaries-Serienfreund Paul Wesley (37) zu Beginn nicht leiden konnte. Die Abneigung beruhte tatsächlich auf Gegenseitigkeit, wie Paul jetzt bekannt gab: “Ich denke, was Nina gemeint hat, und ich unterstütze sie darin komplett, ist, dass wir uns in den ersten paar Jahren total auf die Nerven gegangen sind und dann diese wundervolle Freundschaft aufgebaut haben”, unterstrich der 37-Jährige gegenüber Us Weekly aber gleich noch ihr mittlerweile enges Verhältnis.



