Pietro Lombardi (27) ist seit der Trennung von seiner Ex Sarah (26) noch immer solo unterwegs. Die Sängerin selbst ist seit eineinhalb Jahren glücklich mit ihrem neuen Freund Roberto – und genau das wünscht sie auch dem Musiker, wie sie im Interview mit RTL erklärte: "Was ich dem Pietro hin und wieder sage, ist, dass er sich langsam mal auf die Suche machen sollte nach einer anständigen Frau." Pietro selbst stellt sich eine bodenständige Partnerin an seiner Seite vor. Sarah glaubt, seine bessere Hälfte sollte natürlich und stark sein.



