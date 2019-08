Die Schwangerschaft steht ihr gut! Bei GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi (30) geht es gerade so richtig rund: Die Schauspielerin ist aktuell mit ihrem ersten Kind schwanger. Im Griechenland-Urlaub versteht es die werdende Mutter, ihre Baby-Kugel besonders stylish in Szene zu setzen, wie ihre Instagram-Fotos beweisen. Dabei war Chryssanthi im Promiflash-Interview bei der Berlin Fashion Week von dem Angebot an Umstandsmode noch total enttäuscht! "Ich habe halt irgendwie gemerkt, dass Umstandsmode immer sehr funktional ist und nicht so richtig schön und das finde ich immer so ein bisschen schade." Da hat die Bald-Mama also doch noch den einen oder anderen modischen Fund gemacht!



